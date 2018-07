Persönliche Gerätefavoriten auf einen Blick

In welcher Position befinden sich die Rollläden? Welche Temperatur ist auf dem Heizungsthermostat eingestellt? Brennt noch Licht im Schlafzimmer? Mit der neuen HomePilot App können Nutzer ihre favorisierten Geräte des HomePilot-Systems übersichtlich im Dashboard - der Startseite der App - anordnen und haben so die für sie wichtigsten Informationen schnell im Blick. Die jeweiligen Geräte sind in frei platzierbaren Kacheln dargestellt, die die jeweils grundlegenden Geräteinformationen bieten. Wählt der Nutzer die größere von zwei Kachelvarianten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...