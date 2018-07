München (ots) - China, Nepal, Bali - Lombok, Ecuador - Galápagos, Tansania und Namibia: Marco Polo baut das Mini-Gruppen-Angebot weiter aus und startet mit sechs neuen Fernreisen in die kommende Saison. Der Katalog "Entdeckerreisen in der Mini-Gruppe 2019" wurde um 16 Seiten erweitert und macht jetzt mit 18 Reisen nach Asien, Afrika und Lateinamerika Lust auf Abenteuer in kleinster Runde. Dabei sind die Gäste und ihr einheimischer Marco Polo Scout immer wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, erleben Highlights der bereisten Länder und schlafen in familiären Unterkünften - mitten in der Stadt, in Lodges im Dschungel oder auch in einem chinesischen Wasserdorf.



China: Schlemmen in den Hutongs, schlafen im Wasserdorf



In Sichtweite der Großen Mauer übernachtet die Mini-Gruppe auf der neuen Chinareise in einem Wasserdorf am Fuß der Berge, wo die Pensionswirte nordchinesische Hausmannskost und als Absacker einen Fünf-Getreide-Schnaps servieren. Nach dem Abendessen bloß nicht sofort ins Bett fallen - wenn die Nacht hereinbricht, spiegeln sich die Lichter in den Kanälen, die dort Straßen ersetzen, und das Dorf beginnt stimmungsvoll zu leuchten. Den Weckruf am nächsten Morgen übernimmt der Hahn und es geht hinein in die 22-Millionen-Einwohnerstadt Beijing. Der Marco Polo Scout zeigt der Mini-Gruppe den Hauptstadtalltag am Himmelstempel: Senioren ins Mahjong-Spiel vertieft, Familien beim Spaziergang. Wie Beijing schmeckt, erfahren die Gäste beim Entdecker-Highlight Marco Polo Live. In den legendären Hutongs probieren sie sich durch dampfende Teigtaschen und scharfe Lammspieße vom Grill. Für Feinschmecker hat der Scout einen besonderen Tipp: von Hand gezogene Nudeln und hauchdünne Crêpes mit Fleischfüllung.



Im Zug von Chongqing nach Sanjiang wird die Mini-Gruppe selbst zur Attraktion: Reisende aus fernen Ländern treffen die Chinesen nicht jeden Tag. Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die junge Generation spricht Englisch und interessiert sich besonders für den Besuch. Das Kontrastprogramm zur chinesischen Provinz bietet schließlich Shanghai bei einem Rundgang durch das Wolkenkratzerviertel Pudong.



China in der Mini-Gruppe - die Fakten zur Reise



Auf der neuen 15-tägigen Chinareise in der Mini-Gruppe erleben Gäste Klassiker wie die Millionenstädte Beijing und Shanghai, aber auch die Reisterrassen von Longji und die Karstkegel am Li-Fluss. Weitere Highlights sind der Besuch der Terrakotta-Armee, die in Xian das Grab des ersten Kaisers von China bewacht, und eine Bootsfahrt auf dem mächtigen Yangzi durch die Stadt Chongqing. Buchbar ist die Rundreise ab 2699 Euro pro Person im Doppelzimmer inklusive Flug, Transfers, Ausflügen, Übernachtungen in Drei- bis Fünf-Sterne-Hotels sowie Begleitung durch den einheimischen, Deutsch sprechenden Marco Polo Scout. Internet: www.marco-polo-reisen.com/5545



