Nach russischen Hackerangriffen bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 wächst die Sorge vor Beeinflussungen bei den bevorstehenden Zwischenwahlen.

Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen im November mehren sich die Hinweise auf russische Einflussnahme: Die Sponsoren der russischen Trollfabrik, die sich in die Präsidentschaftswahl 2016 einmischte, haben eine neue US-Website gestartet. Ein russischer Oligarch hat Verbindungen zu den Wahlbehörden von Maryland. Russische Bots und Trolle setzen immer ausgefeiltere, anspruchsvollere Werkzeuge ein.

Und eine neue Anklage legt nahe, dass der Kreml selbst hinter Hackeraktivitäten zur Unterstützung von Donald Trump stand. Nach dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten und Russlands Staatschef Wladimir Putin in Helsinki am Montag fragen sich daher viele, ob der Kreml erneut eine US-Wahl manipulieren will.

Bisher spricht wenig dafür. Die meisten Online-Manipulationen vor den Zwischenwahlen kommen nach Angaben politischer Beobachter von US-Quellen. Sie befürchten vielmehr, dass sich die Behörden von gefährlicheren, heimischen Bedrohungen ablenken lassen, wenn sie den Fokus auf russische Spionagetätigkeiten richten.

Zwar gibt es russische Aktivitäten, doch zielen diese weniger darauf ab, den US-Kongress zu beeinflussen. Vielmehr sollen sie russischen Landsleuten die Unsicherheit von Demokratie vorführen - und so Putins autokratische Herrschaft legitimieren.

USAReally ist ein Beispiel dafür. Die Website wurde im Mai von der Federal News Agency gestartet, Teil eines angeblich vom Putin-Verbündeten Jewgeni Prigoschin geleiteten Imperiums, zu der auch die Internet Research Agency gehört - jene Trollfabrik, deren Mitglieder in diesem Jahr von US-Sonderermittler Robert Mueller angeklagt wurden.

Die Moskauer Büros von USAReally haben ihren Sitz im gleichen Gebäude wie die Federal News Agency. Die ursprüngliche Trollfabrik befand sich auch in den Büros der Federal News Agency in Sankt Petersburg, in einem düsteren, dreistöckigen Gebäude, an dem inzwischen ein riesiges "Zu vermieten/Zu verkaufen"-Schild hängt.

Die heutigen Büros der Trollfabrik sind in einem moderneren, siebenstöckigen Komplex mit spiegelnden, blauen Fenstern in einem anderen Industriegebiet von Sankt Petersburg untergebracht. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AP erhielt keinen Zutritt, Interviews lehnten die Angestellten der Trollfabrik ab.

