FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Bank Goldman Sachs bekommt einen neuen Chef. Wie die Bank mitteilte, tritt Lloyd C. Blankfein als CEO und Chairman zurück und verabschiedet sich in den Ruhestand. Sein Nachfolger in beiden Ämtern wird David M. Solomon.

Blankfein, seit 2006 im Amt, wird den CEO-Posten zum 30. September und das Amt des Chairman zum Jahresende abgeben. Solomon, der am 1. Oktober in das Board einziehen wird, ist seit 2016 President und Co-CEO. Vorher war er Co-Leiter des Investmentbanking.

July 17, 2018

