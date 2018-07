Mitten im Börsenboom wächst an der Wall Street die Angst vor der viel zu großen Abhängigkeit von Amazon, Netflix und Microsoft. Die drei Tech-Aktien tragen in diesem Jahr über 70 Prozent der S&P 500-Rendite. Um fast fünf Prozent ist der S&P 500 in diesem Jahr gestiegen. Doch zu wenige Aktien aus der Tech-Branche tragen die US-amerikanischen Börsen, denn die drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...