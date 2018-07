- Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit albis-elcon for die weltweite Expansion von GiGA Solutions - Zwei Partner streben ebenfalls Gemeinschaftsgeschäfte hinsichtlich 5G, Plattformen, KI, etc. an.



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - KT Corp. (KRX: 030200; NYSE: KT), das größte südkoreanische Telekommunikationsunternehmen hat mit seinem Partner albis-elcon, einem in Deutschland ansässigen Anbieter für Netzwerkausrüstung und -anlagen einen erfolgreichen, wichtigen Vorstoß auf den europäischen und weitere internationale Märkte unternommen.



Die beiden Unternehmen haben vergangene Woche in der Geschäftszentrale von albis-elcon in Hartmannsdorf, Deutschland, eine Absichtserklärung (MoU) für die internationale strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Führungskräfte, darunter der leitende Vize-Präsident von KT und Leiter der globalen Geschäftseinheit Kim Hyung-Joon und Werner Neubauer, Vorstandsvorsitzender von albis-elcon haben an der Unterzeichnung teilgenommen.



KT stellt im Rahmen der Vereinbarung Anbietern von Kommunikationsdienstleistungen in Europa und anderen Teilen der Welt mittels des globalen Geschäftsnetzwerks seines neuen deutschen Partners seine GiGA-Lösungen und Technologien der nächsten Generation zur Verfügung. Durch die GiGA-Lösungen von KT wird die nächste Generation der Fifth-Generation-Infrastruktur (5G) durch Einführung von drei Technologien im In- und Ausland eingeführt, darunter GiGA Wire, GiGA WiFi und GiGA LTE.



"Diese großartige Partnerschaft zwischen KT und albis-elcon stellt eine wichtige Brücke für unseren Fortschritt auf dem europäischen und internationalen Markt dar", sagte Kim. "Wir werden unser Expansionsbestreben für unsere GiGA-Technologie sowie unsere 5G-Technologie und unsere neuesten Technologien, ICT-basierenden Plattformen und Lösungen weiter forcieren."



KT und albis-elcon haben außerdem vereinbart, gemeinsame Geschäftsgelegenheiten in den Bereichen 5G-Wireless-Technologie, Informations- und Kommunikationstechnologie-Plattformen (ICT) und künstlicher Intelligenz zu verfolgen, um der Zukunft der Wireless-Technologie gemeinsam den Weg zu bereiten.



Der koreanische Marktführer in der Telekommunikationsbranche ist insbesondere daran interessiert, seine GiGA-Technologie -- für die keine Glasfaserkabel benötigt werden -- in europäische Länder zu exportieren, wo viele stabile und ältere Gebäude noch mit Kupferleitungen vernetzt sind. Mit der neuen Technologie, die im Jahr 2014 erfunden wurde, kann auf Kupferleitungen nahezu Gigabit-Geschwindigkeit erzielt werden.



KT plant außerdem, seine Überseeverkäufe von GiGA WiFi in Zusammenarbeit mit albis-elcon zu erweitern. Dieser technologische Durchbruch wurde zuerst im Jahr 2015 entwickelt und liefert Wireless-Netzwerke für Privathaushalte und Firmen mit beinahe Gigabit-Geschwindigkeit.



Albis-elcon ist als Geschäftspartner von KT mit 13 Millionen seiner Netzwerksysteme und -ausrüstungen in mehr als 40 Ländern gut aufgestellt und hat ein breites Angebot an Produkten und Lösungen für Breitbandzugang über Kupfer und Glasfaser, Remote Network Powering, Netzwerkmanagement und internetbasiertes Fernsehen. Zu den mehr als 100 Kunden des Unternehmens zählen Deutsche Telekom, Telecom Italia und Telefónica.



"Neue Produkte und Lösungen benötigen innovative Ideen, starke Technologien und eine detaillierte Umsetzung, um eine erstklassige Benutzererfahrung zu gewährleisten. KTs herausragendes Know-how wird es uns ermöglichen, die Entwicklung zukünftiger Netzwerke aktive voranzutreiben und neue Geschäftsmodelle und operationelle Exzellenz für unsere Kunden zu schaffen", so Neubauer.



