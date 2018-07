Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand des Technologiekonzerns im Rahmen der Luftfahrtmesse in Farnborough auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Das Unternehmen sei bei allen wesentlichen Themen auf Kurs, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/la Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-07-17/15:08

ISIN: FR0000073272