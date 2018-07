Heilbronn (ots) - Nach Ansicht von Rolf Mützenich, Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, hat das Treffen von Putin und Trump in Helsinki keine substanziellen Ergebnisse gebracht. Der Außenpolitiker sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch): "Die finnische Hauptstadt Helsinki stand bisher für internationale Verträge, akzeptierte Regeln und überprüfbare Abrüstung. Gestern wurde diese gute Tradition leider durchbrochen. Das Treffen zwischen Trump und Putin hat für die internationalen Krisenherde keine substanziellen Ergebnisse gebracht. Das aber wäre Aufgabe von zwei bedeutenden Ländern. Weder zu Syrien noch zu Iran wird es offensichtlich ein gemeinsames Vorgehen geben. Das aber wäre erforderlich, um die internationalen Verwerfungen, die weiter drohen, zu entschärfen."



Mützenich sagte weiter: "Dagegen gab es bizarre Erklärungen zur Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf. Trump und Putin haben ihre Rollen gut eingeübt. Wieder stand die Show im Vordergrund. Einmal mehr zeigt sich, dass der US-Präsident sich mit Autokraten um einiges besser versteht als mit seinen Bündnispartnern."



Ein Punkt gibt dem SPD-Politiker etwas Zuversicht: "Es bleibt zu hoffen, dass die von Russland in Aussicht gestellten Vorschläge zur nuklearen Rüstungskontrolle Substanz haben. Für die Welt wäre dann zumindest in diesem Bereich ein klein bisschen Hoffnung."



OTS: Heilbronner Stimme newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70568 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70568.rss2



Pressekontakt: Heilbronner Stimme Chefredaktion Telefon: +49 (07131) 615-794 politik@stimme.de