Umsatz und Ausblick blieben hinter den Erwartungen zurück, wie der am Montag nach US-Börsenschluss vorgelegte Geschäftsbericht des Unternehmens offenbarte. Vor allem die Abozahlen überzeugten nicht mehr. Im US-Heimatmarkt kamen von April bis Juni nach Unternehmensangaben 670.000 neue Nutzer hinzu, international 4,47 Mio. - Analysten und auch Netflix selbst hatten mit deutlich mehr gerechnet. Der Ausblick auf das laufende Quartal kam ebenfalls nicht gut an! In Q2 schoss zwar der Umsatz im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 3,9 Mrd. US-Dollar in die Höhe, blieb aber ebenfalls unter den Erwartungen.

Überflieger im Sinkflug

Technisch hat die Aktie von Netflix in den letzten Monaten allerdings über dem Durchschnitt zugelegt und konnte sich auf ein Verlaufshoch von 423,20 US-Dollar gegen Ende Juni hochkämpfen. Nach einem kleineren Rücksetzer auf 380,00 US-Dollar folgte ein zweites Hoch bei 419,77 US-Dollar zu Beginn dieses Monats. Dort allerdings drehten die Notierungen erneut zur Unterseite ab, wodurch sich nun ein klares Doppeltop gebildet hat. Mit dem nachbörslichen Kursabschlag von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...