NEW YORK (Dow Jones)--Orientierungslosigkeit dürfte die US-Börsen am Dienstag zunächst auf der Stelle treten lassen. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich kaum verändert. Die Anleger warteten auf neue Unternehmenszahlen und einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, sagen Marktteilnehmer.

Powell wird im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des US-Senats in Washington sprechen und sich den Fragen der Politiker stellen. Die Strategen des Unicredit vermuten, dass der Notenbankchef seiner bisherigen Linie treu bleiben und die optimistischen Erwartungen an die US-Wirtschaft wiederholen wird, die schon im jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed sowie in Interviews und Reden geäußert worden seien.

Powell dürfte ferner vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits warnen. Politiker der Demokratischen Partei dürften sich bemühen, dem Fed-Chairman kritische Aussagen speziell zu diesem Thema zu entlocken, so die Unicredit-Experten. Sie weisen allerdings darauf hin, dass in der Vergangenheit gerade die Demokraten protektionistische Maßnahmen stärker befürworteten als die Republikaner.

An Konjunkturdaten stehen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juni auf der Agenda. Geschäftszahlen haben schon vor der Startglocke anderem Unitedhealth, Johnson & Johnson (J&J) sowie Goldman Sachs veröffentlicht.

Aktienhandel Schwachpunkt im Goldman-Ergebnis

Goldman hat zwar mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch bemängeln Beobachter das schwache Abschneiden des Aktienhandels. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent. Auch die Zahlen von Unitedhealth werden zunächst negativ aufgenommen; die Aktie fällt um 1,7 Prozent. J&J steigen dagegen m 0,4 Prozent.

Schon am Montag nach Börsenschluss in den USA hat Netflix Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankamen. Zwar steigerte der Streaminganbieter den Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet, doch enttäuschte das Kundenwachstum. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel um fast 13 Prozent ein.

Wenig Bewegung an Devisen- und Rohstoffmärkten

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Auch dort warten die Akteure gespannt auf den Auftritt des Fed-Chairman. Der Euro war zwar im Tageshoch bis auf 1,1745 Dollar gestiegen, kommt aktuell aber zurück und notiert mit gut 1,17 Dollar ungefähr auf dem Niveau des Vortags.

Am Ölmarkt bleibt nach den drastischen Preisrückgängen vom Vortag eine Erholung aus. Flaue chinesische Wirtschaftsdaten hatten am Montag Befüchtungen geweckt, dass die Ölnachfrage aus dem Reich der Mitte konjunkturbedingt nachlassen könnte. Daneben belastet die Spekulation, dass Russland und andere Ölförderer möglicherweise ihr Ölangebot ausweiten werden. Zudem sind Ölhäfen in Libyen wieder geöffnet worden, womit sich das Angebot ebenfalls ausweiten dürfte. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI tendiert kaum verändert bei 68,05 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent steigt um 0,1 Prozent auf 71,90 Dollar.

Das Interesse an Gold ist ebenfalls gering. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,1 Prozent auf 1.240 Dollar.

Am Anleihemarkt kommen die am Vortag deutlich gestiegenen Renditen leicht zurück. Zehnjährige Titel rentieren 1 Basispunkt niedriger mit 2,85 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 0,4 2,59 139,7 5 Jahre 2,75 -0,2 2,75 82,6 7 Jahre 2,82 -0,9 2,82 56,8 10 Jahre 2,85 -0,9 2,86 40,3 30 Jahre 2,95 -0,9 2,96 -11,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.53 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1704 -0,06% 1,1715 1,1669 -2,6% EUR/JPY 131,80 +0,24% 131,67 131,15 -2,6% EUR/CHF 1,1648 -0,24% 1,1671 1,1701 -0,5% EUR/GBP 0,8876 +0,34% 0,8846 1,1326 -0,2% USD/JPY 112,62 +0,31% 112,39 112,40 -0,0% GBP/USD 1,3186 -0,40% 1,3244 1,3214 -2,4% Bitcoin BTC/USD 6.718,40 +0,8% 6.709,32 6.277,04 -50,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,05 68,06 -0,0% -0,01 +14,5% Brent/ICE 71,90 71,84 +0,1% 0,06 +11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.240,27 1.239,64 +0,1% +0,64 -4,8% Silber (Spot) 15,74 15,79 -0,3% -0,05 -7,1% Platin (Spot) 824,00 824,50 -0,1% -0,50 -11,4% Kupfer-Future 2,76 2,76 -0,2% -0,01 -17,4% ===

