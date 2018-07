Seit 2010 werden beim Busch-Jaeger Betriebsvergleich die Kennziffern von erfolgreichen Elektrohandwerksunternehmen miteinander verglichen. Die Auswertung dieses größten Betriebsvergleichs der Elektrohandwerksbranche liefert regelmäßig interessante Rückschlüsse.

Die Tabelle?1 zeigt, wie sich die Leistung (Umsatz bereinigt um die Bestandsveränderung der halbfertigen Aufträge) und der Wareneinsatz sowie die Fremdleistungen (Subunternehmer) entwickelt haben.

In den untersuchten Jahren sind jeweils unterschiedliche Unternehmen im Betriebsvergleich enthalten. Deshalb wäre der Rückschluss, dass die Umsätze der Betriebe zwischen 2010 und 2016 stark schwanken, nicht zulässig. In jedem Jahr haben andere Unternehmen teilgenommen. Wer seine Daten des Jahres 2016 mit denen des Betriebsvergleichs in Relation setzen möchte, kann dafür die Werte aus Tabelle 1 nutzen. Bei den angegebenen Vergleichszahlen sind die Großbetriebe mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 24?Mio.?€ nicht enthalten, in der Broschüre zum Betriebsvergleich (Bild?1) dagegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...