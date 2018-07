Kontaktloses Zahlen wird mehr und mehr zum Alltag. Auch das Parken soll künftig bequemer ablaufen. Betreiber Apcoa wagt einen Vorstoß.

In 200 Parkhäusern in Deutschland können Nutzer künftig mit App und Chipkarte bargeldlos und ohne Ticket parken. Der Parkhausbetreiber Apcoa Parking hat dafür am Dienstag in Berlin seine App "Apcoa Flow" vorgestellt. Geplant sei, alle rund 300 von Apcoa betriebenen Garagen in Deutschland mit dem Service auszustatten, sagte Geschäftsführer Detlef Wilmer.

Das Unternehmen betreibt in Deutschland insgesamt 230.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...