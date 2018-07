Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Wirecard vor den Zahlenvorlagen europäischer Bezahlsystemanbieter auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte mit seinen Geschäften weiterhin positiv überraschen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Im aktuellen Aktienkurs seien diese Perspektiven aber auch schon so gut wie eingepreist./tih/mis Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-07-17/15:37

ISIN: DE0007472060