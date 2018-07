Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,40 Euro belassen. Die niederländischen Bankaktien hätten im laufenden Jahr mit Verlusten von knapp 20 Prozent mit zu den schwächsten Werten gehört, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit seien sie nun aber sehr attraktiv bewertet. Die ING bleibe sein "Top Pick" in der Region Benelux./edh/mis Datum der Analyse: 16.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2018-07-17/15:39

ISIN: NL0011821202