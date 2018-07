Crowdinvestment 7x7 Energiezins I. finanziert Solaranlagen DGAP-News: 7x7sachwerte GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges Crowdinvestment 7x7 Energiezins I. finanziert Solaranlagen (News mit Zusatzmaterial) 17.07.2018 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit dem Crowdinvestment 7x7 Energiezins I. können sich nachhaltig orientierte Kleinanleger an der Energiewende beteiligen. Mit dem Geld der Anleger finanziert die Emittentin 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Projekte mit Erneuerbaren Energien, vor allem Photovoltaik-Anlagen. Auf der Plattform deutsche-mikroinvest.dedeutsche-mikroinvest.de können Anleger können Anteile bereits ab 250 Euro in Form eines Nachrangdarlehens mit 4% Verzinsung p. a. online zeichnen. Mit dem Crowdinvestment 7x7 Energiezins I. können die Anleger direkt in die Geschäftstätigkeit der Emittentin investieren. Andreas Mankel, Geschäftsführer der 7x7 Energiewerte Deutschland I.: "Wir möchten mit unserem Angebot vor allem die Jüngeren erreichen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und sich dafür auch finanziell engagieren wollen." Ein Rechenbeispiel: Bei einem Investment von 250 Euro über fünf Jahre würden dem Anleger am Ende der Laufzeit 304 Euro ausgezahlt - was 4 % Zinsen p. a. entspricht. Erfahrener Projektierer Die Emittentin erwirbt fertiggestellte Erneuerbare-Energien-Projekte - vor allem Solarparks - und betreibt diese langfristig (der Handel mit erworbenen Solarparks oder Anteilen davon ist möglich, aber nicht geplant.) Sie erwirbt die Kraftwerke von einer Schwestergesellschaft, die wiederum einen kompetenten und erfahrenen Projektentwickler beauftragt: die 7x7energie GmbH hat bereits acht Solarparks und zahlreiche PV-Dachanlagen für gewerbliche und private Kunden errichtet. Geschäftsführer Christof Schwedes und sein Team verfügen über langjährige Erfahrung: von der Koordination von Subunternehmen über den Kontakt zu Energieversorgern, Banken und kommunalen Akteuren bis hin zur schlüsselfertigen Errichtung und anschließenden Instandhaltung der Anlagen. Referenzprojekt Solarpark Die Emittentin 7x7 Energiewerte Deutschland I. hält bereits Anteile an drei Solar-Projekten: zwei PV-Dachanlagen und einer Freiflächenanlage. Letztere, der Solarpark in Eschenburg-Hirzenhain, produziert pro Jahr etwa 2.091.000 Kilowattstunden Strom und könnte damit ganzjährig ungefähr 523 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie versorgen. Jahr für Jahr spart der Solarpark ca. 1.255 Tonnen Kohlendioxid ein. "Zurzeit planen wir den Erwerb einer weiteren Freiflächenanlage", erklärt Andreas Mankel. Aufklärung über mögliche Risiken Der Erfolg des Investments ist an den wirtschaftlichen Erfolg der emittierenden Gesellschaft gebunden. Daher macht diese darauf aufmerksam, dass bei einer unternehmerischen Kapitalanlage in der Form eines Nachrangdarlehens Anleger-Risiken bis zum Totalverlust der Einlage möglich sind. Eine entsprechende Verbraucherinformation steht als FAQ "Fragen zu Nachrangdarlehen" auf fairzinsung.com und auf 7x7.de zum Download bereit. Das Crowdinvestment kann auf deutsche-mikroinvest.de/energiewerte1 online gezeichnet werden. Die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG wurde im Jahr 2015 gegründet. Die Gesellschaft entwickelt, hält, veräußert und/oder betreibt Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Als Tochterunternehmen der 7x7invest AG gehört sie zur 7x7 Unternehmensgruppe. Diese beschäftigt zurzeit etwa 50 Mitarbeiter und verwaltet Anlegergelder in Höhe von insgesamt rund 50 Millionen Euro. Dieses von Privatkunden, Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen, Kirchengemeinden und Nonprofit-Organisationen anvertraute Kapitalvermögen wird vor allem in Immobilien, Erneuerbare-Energien-Projekte und Unternehmensbeteiligungen investiert. Dabei bietet die 7x7invest AG ihren Anlegern mehrere Möglichkeiten der Beteiligung: von Nachrangdarlehen über Aktien bis hin zu grundpfandrechtlich gesicherten Anleihen. Weitere Informationen: 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG / Plittersdorfer Str. 81 / 53173 Bonn Geschäftsführer: Andreas Mankel Tel. 0228 - 37 72 73 - 00 / info@7x7.de / www.7x7.de Pressekontakt: Bodo Woltiri Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 7x7 Unternehmensgruppe facesso GmbH | Gotenstraße 23 | 53175 Bonn Tel 0228 - 377 273 - 0245 | Fax -0569 | redaktion@7x7.de | www.7x7.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/siebenmalsiebensach/705413.html Bildunterschrift: Referenzprojekt des Crowdinvestments 7x7 Energiezins I.: der Solarpark in Eschenburg-Hirzenhain 17.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 705413 17.07.2018

