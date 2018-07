Essen / Frankurt - Thyssenkrupp in der Zerreissprobe: In der Führungskrise des Essener Konzerns wächst bei den Beschäftigten die Angst, und die Börse reagiert auf die sich zuspitzende Krise mit einem Kurssprung. "Es darf nicht zu einer Zerschlagung kommen", forderte Gesamtbetriebsratschef Wilhelm Segerath am Dienstag. "Wir wollen gemeinsam mit der Stiftung und allen Aktionären versuchen, das Unternehmen zu erhalten." Nach Vorstandschef Heinrich Hiesinger hatte der Aufsichtsratsvorsitzende Ulrich Lehner das Handtuch geworfen.

Die Chefin der mächtigen Krupp-Stiftung, Ursula Gather, will nicht Nachfolgerin von Lehner an der Spitze des Kontrollgremiums werden, wie die Stiftung mitteilte. Gather versicherte erneut, die Stiftung werde den Auftrag, "die Einheit des Unternehmens möglichst zu wahren, auch weiterhin verantwortlich wahrnehmen". Die Mathematik-Professorin gehört dem Aufsichtsrat erst seit dem Jahresbeginn an.

Das Thyssenkrupp-Management war von Anteilseignern wie dem schwedischen Finanzinvestor Cevian und dem US-Hedgefonds Elliott mit der Forderung nach einem drastischen Konzernumbau unter Druck gesetzt worden. Chefaufseher Lehner hatte seinen Rückzug daraufhin mit mangelndem Vertrauen der grossen Aktionäre begründet.

Die Krupp-Stiftung ...

