Haikou, China (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines wird Ende des Monats ein neues Flugzeug des Typs Airbus A330-300 bekommen. Dieses Flugzeug, die erste Neueinführung von Hainan Airlines in diesem Jahr, wird der 18. neue Airbus A330-300 in der Flotte der Fluggesellschaft sein.



Hainan Airlines zeichnet sich seit 1993 durch 25 Jahre sicheren Flugbetrieb sowie über sechs Millionen vorfallfreie Flugstunden aus. Die Flotte von Hainan Airlines besteht vorwiegend aus Flugzeugen der Typen Boeing 737 und 787 sowie Airbus 330. Durch die Einführung des neuen Airbus A330 baut Hainan Airlines seine Kapazitäten aus. Ebenfalls wird die Fluggesellschaft nach Einführung des neuen A330 hinsichtlich seiner Großraumflugzeuge an Größenordnung gewinnen.



Dieser Airbus A330-300 bietet Platz für 303 Passagiere, mit 279 Sitzplätzen in der Economy Class und 24 Sitzplätzen in der Business Class. Alle Sitzplätze sind schräg angeordnet, wodurch Passagiere in den Genuss vollständig zu einem Bett ausfahrbarer Sitze sowie mehr Privatsphäre mit direkter Ganglage kommen. Allen 279 Passagieren steht das Bordunterhaltungssystem Thales Avant mit 110V und USB-Anschluss zur Verfügung.



Tianjin Airlines erhält am 17. Juli von Toulouse ebenfalls einen neuen Airbus A330-300, der zunächst zwar für Flüge von Tianjin nach Tokio und Osaka eingesetzt wird, aber später für die Strecken von Tianjin, Xi'an und Chongqing nach London, Melbourne, Sydney und Auckland vorgesehen ist. Das neue Flugzeug bedeutet eine künftige Kapazitätssteigerung für Tianjin Airlines.



