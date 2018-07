Der weltweit größte Exchange Fund BlackRock kündigte die Gründung einer Arbeitsgruppe an, um potenzielle Investition in Futures auf Basis von Bitcoin zu bewerten. Dieser Schritt zeigt die Verschiebung der bisherigen kritischen Position von BlackRock zu Kryptowährungen. Dem Beispiel von Goldman Sachs folgend, wird Blackrock eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe einberufen, welche sich unter anderem darauf konzentrieren wird, ob das Unternehmen in Bitcoin-Futures investieren soll. Im allgemeinen Kommentar ...

