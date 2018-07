Die Gefahr »Kohlenmonoxid« (CO) rückt immer stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt die bundesweite mediale Aufmerksamkeit beim Tod von sechs Jugendlichen in einer Gartenhütte in Bayern Anfang 2017 sowie das tragische Unglück in Esslingen Anfang Februar 2018, bei dem eine vierköpfige Familie durch CO aus einem defekten Abgasrohr einer Heizung ums Leben kam. Die Unfallzahlen in ganz Deutschland sind hoch: Experten rechnen jährlich mit bis zu 400 Toten und 3700 Verletzten durch Unfälle mit CO.

Dabei ließen sich solche Unglücke auf einfache Weise verhindern: Kohlenmonoxidwarnmelder schlagen bereits bei geringen Gaskonzentrationen Alarm und ermöglichen anwesenden Personen, sich selbst in Sicherheit zu bringen oder Gegenmaßnahmen zu ergreifen. »Immer mehr Kunden fragen aktiv nach Kohlenmonoxidwarnmeldern. In den Gesprächen ist ein großer Informationsbedarf spürbar, z.B. nach Montageort und Bedienung«, berichtet der staatlich geprüfte Elektrotechniker Tobias Spengler von Elektro Spengler in Böblingen auf einer Schulung von Ei Electronics.

Geruchloses Gas

Durch die zunehmende Ausstattung der Feuerwehren und Rettungsdienste mit mobilen Messgeräten werden Kohlenmonoxidunfälle im privaten Wohnumfeld zwar viel häufiger erkannt als früher. Doch sind keine Kohlenmonoxidwarnmelder installiert, kommen die Retter oft zu spät, was vor allem an den heimtückischen Eigenschaften von CO liegt. Das Einatmen des giftigen Gases kann bereits nach kurzer Zeit zu Nervenschäden und zum Tod führen. Schon geringe Mengen bewirken, dass das Blut kaum noch Sauerstoff transportiert und in Folge Atemnot, Verwirrtheit, Erbrechen sowie Herzversagen auftreten.

Wer gerettet wird, leidet oft noch Monate später an Gedächtnisstörungen, Lähmungen oder Schwindel. CO ist geruchlos und wird vom Menschen nicht wahrgenommen. Es kann durch Wände und Decken diffundieren, so dass eine einzige defekte Gastherme die Bewohner eines ganzen Mehrfamilienhauses gefährden kann.

Unfallursachen

In Wohnungen, Garagen und Kellern gibt es eine Vielzahl potenzieller Gefahrenquellen. So kann in jeder Feuerstätte mit kohlenstoffhaltigen Brennstoffen bei unvollständiger Verbrennung CO entstehen. Im häuslichen Umfeld sind das beispielsweise Gas-, Öl-, Brikett- oder Pelletheizungen, Kamin- oder Kohleöfen, offene Kamine sowie Gasherde oder Gasboiler.

Weitere Unfallursachen sind beispielsweise durch Vogelnester verstopfte Kamine oder defekte Gasthermen (Bild?1). Aber auch Holzpellets können bei der Lagerung das giftige Gas freisetzen.

Normen definieren Rahmenbedingungen

Da der Einsatz von Kohlenmonoxidwarnmeldern in Deutschland gesetzlich nicht geregelt ist, kommt es bei Planung und Montage vor allem auf das Fachwissen der Installateure an. Eine zentrale Rolle ...

