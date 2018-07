(shareribs.com) Mumbai 17.07.18 - Indien will seinen Energiemix in den kommenden Jahren mit Photovoltaik anreichern. Um den dafür erforderlichen Zubau umsetzen zu können, ist das Land auf Importe von Modulen und Zellen angewiesen. Dies könnte nun aber teurer werden. Das indische Direktorat für Handelsangelegenheiten hat sich kürzlich mit dem Import von PV-Anlagen in Indien auseinandergesetzt. Dabei ...

