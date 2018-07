Der (beginnende) Handelskrieg zwischen den USA und den restlichen Wirtschaftsmächten drückt mächtig auf die Kurse. Insbesondere auf Kupfer liegt ein dunkler Schatten. Dabei sprechen die Fundamentaldaten für höhere Preise.

Dr. Copper macht keine Freude

Wer in Kupferfirmen investiert hat, dürfte derzeit wenig Freude ausstrahlen. Die Aktien der Produzenten leiden massiv unter dem Welthandelskonflikt, den Donald Trump angezettelt hat. Die Investoren drücken aber nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch und insbesondere bei Kupfer selbst überwiegend auf den Verkaufsknopf. "Dr. Copper" ist schließlich einer der besten Konjunkturindikatoren, heißt es gerne am Markt. Und wenn dort die Preise bröckeln, bedeutet das, dass die Anlegerwelt Angst vor einem Einbruch der Weltkonjunktur in Folge des Handelskrieges hat. Diese Sorgen sind quasi greifbar, wenn man den Kupferchart an der London Metal Exchange im Blick hat. Dort rutschte die Notiz seit Mitte Juni um mehr als 10 Prozent ab (siehe Chart unten). Auch wenn es dazwischen Tage mit positivem Vorzeichen gab; der Trend zeigt momentan klar nach Süden. Viele Analysten finden die derzeitige Bewegungen irrational oder halten diese für übertrieben. Wenn aber die Konjunktur spürbar unter dem Handelskrieg leiden wird, dann könnten die Verkäufer von heute Recht behalten.

Warten auf die harten Fakten

Noch aber sind die neuen Zölle kaum an den vielen nachlaufenden Konjunkturindikatoren ablesbar. Dafür ist noch nicht genug Zeit vergangen, die Unternehmen ...

