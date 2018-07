(shareribs.com) London 17.07.2018 - Für Kupfer und Aluminium geht es am Dienstag an der London Metal Exchange leicht nach unten. Der festere US-Dollar belastet die Notierungen. Auch Sorgen über die chinesische Wirtschaft wirken weiter nach. Der US-Dollar bewegt sich am Dienstag nach oben und belastet damit die Rohstoffpreise, auch über die Metallpreise hinaus. Die Marktteilnehmer erwarten die Rede ...

Den vollständigen Artikel lesen ...