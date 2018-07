In der Heimat wird US-Präsident Trump medial regelrecht zerrissen. Seinem russischen Amtskollegen geht es da anders: Zuhause wird Putin gefeiert.

Russische Politiker und Medien haben das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Helsinki als Sieg für Staatschef Wladimir Putin gefeiert. "Der Versuch des Westens, Russland zu isolieren, ist gescheitert", lautete am Dienstag die Schlagzeile der staatlichen Zeitung "Rossijskaja Gaseta".

Putin erntete damit zu Hause ganz andere Reaktionen als Trump, der sich scharfer Kritik selbst aus den eigenen republikanischen Reihen ausgesetzt sieht. So werfen Kongressabgeordnete beider Parteien Trump vor, er habe sich nicht ausreichend gegen Einmischungen Russlands in den US-Wahlkampf verwahrt und so Schwäche gezeigt.

Zwar registrierten auch russische Politiker und Medien, dass der Gipfel am Montag keinen Durchbruch bei drängenden Fragen wie dem Bürgerkrieg in Syrien, der Ukraine-Krise und der Rüstungskontrolle brachte. Doch hatte das Präsidialamt in Moskau selbst die Erwartungen an die Begegnung niedriggehängt.

Stattdessen lag der ...

