Die neue Woche hat moderat begonnen. Viele Investoren und Analysten fragen sich daher, wohin die Reise in der neuen Woche geht. Das kann Ihnen niemand genau sagen, denn jetzt beginnt die Phase, in der die Unternehmen ihre Analysen zum zweiten Quartal vortragen (werden). Die Vorzeichen sind allerdings gut. Die Schätzungen im Juni sind indes bereits sehr gut ausgefallen. Es ist daher zumindest wahrscheinlich, dass die Analysten und Investoren auch in den kommenden Tagen und Wochen mit den Ergebnissen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...