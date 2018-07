Der Dax hat am Dienstag nach einem lange richtungslosen Verlauf deutlich angezogen. In der letzten halben Handelsstunde gewann der deutsche Leitindex 0,89 Prozent auf 12 672,36 Punkte und beschleunigte damit seine jüngste Erholung. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 schüttelte mit immerhin plus 0,32 Prozent seine vorherige Lethargie ebenfalls ab.

Als Kursstütze sah Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets den schwächelnden Eurokurs , der die Produkte hiesiger Unternehmen für Käufer außerhalb des Währungsraums generell verbilligt. Dazu kämen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Notwendigkeit weiterer gradueller Leitzinserhöhungen in den Vereinigten Staaten betonte und weiter günstige Bedingungen für eine wachsende Wirtschaft sieht. Zudem erklärte Powell, dass die EU aus seiner Sicht kein Feind der USA sei, und widersprach damit Aussagen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump./gl/jha/

