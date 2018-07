BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Online Group Discounter und Einkaufs-Plattform Pinduoduo plant für die nächste Woche über einen IPO seinen Börsengang in den USA. Mit dem Initial Public Offering (IPO) in den Vereinigten Staaten von Amerika will Pinduoduo, erst vor rund drei Jahren gegründet, rund...

Den vollständigen Artikel lesen ...