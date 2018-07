H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine führende globale Private-Equity-Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von mehr als €21 Milliarden, hat über eine ihrer Tochtergesellschaften Kondor Limited, einen spezialisierten Anbieter von Category-Management-Lösungen für Audio- und mobile Zubehörprodukte, an die hauptsächlich unter der Marke "Exertis" firmierende DCC Technology, ein Unternehmen der DCC plc, verkauft.

Mit Hauptsitz in Dorset, England, vertreibt Kondor Zubehör für Unterhaltungselektronik und Mobiltelefone an E-Tail-, Einzelhandels- und Mobilfunkkunden. H.I.G. investierte 2014 in Kondor und hat seitdem die komplette Reorganisation des Unternehmens begleitet. Dabei lag der Fokus auf der Professionalisierung der Back-Office-Systeme, der Erweiterung des Zugangs zu Marktdaten, der Optimierung der Produktpalette, der Verbesserung von Lager- und Auftragsverwaltung sowie der Erhöhung der Mitarbeiterzahl von 188 auf rund 250.

Carl Harring, Managing Director von H.I.G. Capital in London, kommentierte die Transaktion wie folgt: "Der Markt für Unterhaltungselektronikzubehör ist in den letzten Jahren gewachsen und wird weiter ausgebaut. Wir haben gerne mit dem Kondor-Team zusammengearbeitet und sind nach der erfolgreichen Neuausrichtung auf das Kernproduktangebot bestens für zukünftiges Wachstum im In- und Ausland gerüstet".

Beatrice Lafon, seit 2017 CEO von Kondor, sagte: "Ich danke H.I.G. für die Unterstützung bei der Expansion von Kondor, die uns durch die Verbesserung der internen Abläufe und die Weiterentwicklung unserer Kundenbasis in eine marktführende Position mit Potenzial für signifikantes organisches und anorganisches Wachstum gebracht hat. Mit der finanziellen Unterstützung von DCC und den Vorteilen aus der Zusammenarbeit mit den europäischen Einzelhandelsabteilungen von "Exertis" werden wir in der Lage sein, unser Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen für unsere Partner weiter auszubauen."

Donal Murphy, CEO von DCC plc, fügte hinzu: "Die Übernahme von Kondor steht im Einklang mit der Strategie von DCC Technology, das Serviceangebot für unsere Lieferanten und Kunden kontinuierlich zu erweitern und zu verbessern. Die Partner von DCC Technology suchen zunehmend nach kompletten Category-Management-Lösungen sowie datengestützten Einblicken in die Produktperformance."

Über Kondor

Kondor ist ein "Market Maker", der mehr als 100 Marken mit über 250 Kunden verbindet und seinen Fokus im Bereich Mobil- und Unterhaltungselektronik-Zubehör hat. Kondor operiert in allen wichtigen Vertriebskanälen, sowohl online als auch offline und fördert dank seiner Marktkenntnisse, schnellen Marktzugängen sowie seiner Branchen- und Produktexpertise über Marktgebiete hinweg Partnerschaften zwischen Markenherstellern und Händlern

Kondor zeichnet dabei besonders die Fähigkeit aus, durch ein komplettes Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen Mehrwert für alle Partner zu schaffen. Dies umfasst unter anderem das Category Management, erweiterte eCommerce-Lösungen, Marketingservices, F&E und Beschaffung, IT-Dienstleistungen, Logistik und Lagerhaltung.

Kondor ist der Hauptdistributor von Samsung, repräsentiert drei der fünf besten Schutzhüllen-Marken in Großbritannien und besitzt mehrere kategorieführende und preisgekrönte Eigenmarken in den Bereichen "Audio, Imaging, Protection und Power".

Das hochmoderne 120.000 qm große Lager bietet Platz für mehr als 34.000 Kommissionierplätze an denen über 100.000 Einheiten pro Tag umgeschlagen werden. Bis zu 90% aller Produkte, die Kondor vertreibt, sind an die Kundenwünsche angepasste Lösungen.

Kondor versteht sich als der ultimativer Vertriebspartner für seine Kunden, dem seine Partner weltweit aufgrund seiner Erfahrung, seiner Innovationskraft, seiner Reaktionsgeschwindigkeit, seines Netzwerks und seiner Produkte und Lösungen vertrauen.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über €21 Milliarden.* Sitz der Gesellschaft ist Miami, Niederlassungen befinden sich in den USA in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und Mexiko Stadt. H.I.G. ist auf Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen in kleine und mittelgroße Unternehmen spezialisiert und verfolgt einen flexiblen Investmentansatz, der auf operative Verbesserungen und Wertschöpfung abzielt:

1. H.I.G. Eigenkapital-Fonds investieren in Management Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs von profitablen sowie sich in einer Umbruchphase befindenden Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

2. H.I.G. Fremdkapital-Fonds investieren bei Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen in vor- und nachrangige Fremdkapitalfinanzierungen sowohl im Primär- als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. WhiteHorse ist führender Manager von Collateralized Debt Obligations (CLOs) und unterhält eine börsennotierte Business Development Company (WhiteHorse Finance).

3. H.I.G.-Real-Estate-Fonds investieren in value-added Immobilien, die von einem verbesserten Anlagemanagement profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio der H.I.G. Gruppe gehören über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als €28 Mrd. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G. Website unter www.higcapital.com.

Über DCC Technology

DCC Technology (Exertis), ein führender Partner für globale Technologiemarken im Bereich Markteinführung und Supply Chain bietet seinen Kunden aus dem Consumer-, B2B- und Enterprise-Markt eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Consumer- und Business-Technologie. Das Unternehmen ist in 13 Ländern vertreten und hauptsächlich in Großbritannien, Irland, Frankreich, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Weitere Standorte befinden sich in Polen, China, den USA, Deutschland, Spanien und Norwegen.

Über DCC plc

DCC ist eine führende internationale Vertriebs-, Marketing- und Support-Dienstleistungsgruppe, die mit 11.000 Mitarbeitern in 15 Ländern tätig ist. Die Produkte und Dienstleistungen werden täglich von Millionen von Menschen in ganz Europa genutzt. Der Aufbau starker Marktzugänge, das Streben nach Ergebnissen, die Fokussierung auf Cash Conversion sowie die Erzielung nachhaltiger Renditen auf das eingesetzte Kapital ermöglichen es der Gruppe, in ihr Geschäft zu reinvestieren und Werte für ihre Stakeholder zu schaffen. Hauptsitz von DCC ist in Dublin, tätig ist das Unternehmen in den vier Bereichen LPG, Retail Oil, Gesundheitswesen und Technologie:

DCC LPG führend im Bereich Flüssiggas-Vertrieb- und Marketing mit Aktivitäten in Europa, Asien und den USA und einem wachsenden Geschäftfeld im Bereich Einzelhandel mit Erdgas und Strom.

DCC Retail Oil führend in Vertrieb, Marketing und Einzelhandel von Kraftstoffen, Heizölen und verwandten Produkten und Dienstleistungen in Europa.

DCC Healthcare ein führendes Healthcare-Unternehmen, das Produkte und Dienstleistungen für Gesundheitsdienstleister und Inhaber von Gesundheits- und Kosmetikmarken anbietet.

DCC Technology ein führender europäischer Vertriebs-, Marketing- und Servicepartner für globale Technologiemarken.

DCC plc ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2018 erzielte DCC einen Umsatz von 14,3 Milliarden Pfund und einen Betriebsgewinn von 383,4 Millionen Pfund.

Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

