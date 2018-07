Schweiter Technologies / Schweiter Technologies: Publikationsdatum Halbjahresabschluss 2018 . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Steinhausen, 17. Juli 2018 - Die Zahlen zum Halbjahresabschluss 2018 werden am Freitag, 17. August 2018 veröffentlicht. Für Analysten, Medien und Investoren findet am 17. August 2018 um 11.00 Uhr CET im Hotel Marriott, Neumühlequai 42, in Zürich eine Präsentation zu den Zahlen des Halbjahresabschlusses 2018 statt. Für weitere Informationen:

Martin Klöti, CFO

Tel. +41 41 757 77 00, Fax +41 41 757 70 01, martin.kloeti@schweiter.com (mailto:martin.kloeti@schweiter.com)





Schweiter Technologies AG, Hinterbergstrasse 20, 6312 Steinhausen, Switzerland

Telefon +41 41 757 77 00 Fax +41 41 757 70 01 info@schweiter.com (mailto:info@schweiter.com)

www.schweiter.com (http://www.schweiter.com/) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100347/R/2205722/857128.pdf)



