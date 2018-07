Der rasante Höhenflug von Bitcoin und der anschliessende Absturz sorgen weltweit für Diskussionen bei Anlegern, Finanzinstituten, in der Wirtschaft und vielen Regierungen. Ob Kryptowährungen etwas für Zocker und Geldwäscher oder werden sie das gesamte Finanzwesen revolutionieren, erklärt Dr. Mauricio Vargas, Ökonom bei Union Investment sowie Experte für Kryptowährungen und Blockchain, im Interview.

Herr Vargas, erst die Bitcoin-Euphorie, dann der tiefe Fall. Jetzt noch Handelsverbote von mehreren Staaten oder zumindest restriktive Regulierungsversuche. War's das mit Bitcoin und den Kryptowährungen?

Wenn man die Kursentwicklung anschaut, könnte man das fast meinen. Allerdings ist es so wie bei fast jeder neuen Technologie: Am Anfang entsteht ein riesiger Hype, dann korrigiert das Pendel und schlägt wieder zurück. Insofern ist alles, was wir zuletzt gesehen haben auch eine Normalisierung - und das ist gut so. Denn sicher waren viele Hoffnungen und Erwartungen an das Thema überzogen, die Preisanstiege etwa beim Bitcoin fern jeder realistischen Bewertung. Aber: Das Thema Blockchain und Kryptowährungen wird nicht wieder einfach so verschwinden. Denn die dahinterstehende Technologie bietet ein hohes Entwicklungspotenzial. Aktuell sind wir aber noch in einer Phase, wo sich erst vieles finden muss und Kinderkrankheiten überwunden werden müssen.

Also vorerst abwarten?

Ja, bei bahnbrechenden, neuen Technologien empfiehlt es sich mit Augenmass zu agieren, Visibilität zu schaffen und zu verstehen, wo die Chancen und Risiken liegen. Kryptowährungen können in der Zukunft eine bedeutsame Rolle spielen, aber im Moment überwiegen einfach die Fragezeichen.

Aber viele Investoren haben ja durchaus zugegriffen. Welche Gruppen waren das und warum haben diese Investoren Kryptowährungen gekauft?

Prinzipiell ist das schwer das zu sagen, denn es liegt ja in der Natur der Kryptowährungen, dass wir aufgrund der Anonymität, die sie garantieren, einfach nicht wissen, wer hier investiert ist. Wir haben natürlich einige Indizien, so gibt es beispielsweise die Idealisten, die an das Prinzip der Kryptowährungen glauben und sich schon frühzeitig eingedeckt haben. Diese sind natürlich ...

