FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Dienstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Nachdem der Handel über weite Strecken ereignislos verlaufen war, zog der Index am Nachmittag kräftig an. Stützend wirkte ein Anstieg über die Widerstandszone von 12.550 bis 12.620 Punkten, der Anschlusskäufe auslöste. Fundamental gab es hingegen keine wirklich kurstreibenden Nachrichten. Die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats setzte kaum Akzente: Powell äußerte sich optimistisch zum US-Wirtschaftswachstum und hielt an der Erwartungen anziehenden Leitzinsen fest. Der DAX gewann 0,8 Prozent auf 12.662 Punkte.

Bei Thyssenkrupp dreht sich das Personalkarussell weiter. Nach CEO Hiesinger nimmt nun Aufsichtsratschef Ulrich Lehner den Hut. Lehner begründete seinen Rücktritt damit, dass ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr gegeben sei. Lehner war ein Gegner der von den aktivistischen Investoren geforderten Zerschlagung des Konzerns. Für Jefferies ist eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens nun wahrscheinlicher geworden. Thyssenkrupp gewannen 9,1 Prozent.

Evonik stützt Spezialchemiesektor

Evonik machten nach der Erhöhung des EBITDA-Ausblicks für 2018 einen Satz von 4,4 Prozent nach oben. Aber auch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal überzeugten, hieß es im Handel. So liege das EBITDA mit 742 Millionen Euro über der Erwartung, an der Börse war mit 700 Millionen Euro gerechnet worden. Einige Analysten werden nun ihre Schätzungen nach oben anpassen müssen. Covestro stiegen im Windschatten um 3,1 Prozent und Lanxess 1,7 Prozent.

Nach Zahlen ging es für den Automobilzulieferer Hella 4,5 Prozent nach oben. Hella ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 stärker gewachsen als der weltweite Automobilmarkt und hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Dabei legte der Autozulieferer etwas kräftiger zu als von Analysten erwartet. Die positive Entwicklung zeige, so Hella-CEO Rolf Breidenbach, dass die Ausrichtung entlang zentraler Markttrends wie Autonomes Fahren, Elektrifizierung und Digitalisierung erfolgreich sei.

Manz mit Großauftrag

Die Aktie von Manz legte um 2,9 Prozent zu. Den Grund lieferte ein Großauftrag, den das Unternehmen von einem der weltweit größten Eisen- und Stahlunternehmenskonglomerate erhalten hat. "Hier könnte es zu Folgeaufträgen kommen", mutmaßte ein Aktienhändler. Der Auftrag umfasst eine Pilotlinie zur Laserstrukturierung von Bandstahl, das Volumen von 20 Millionen Euro wird in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 umsatz- und ertragswirksam.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,5 (Vortag: 99,8) Millionen Aktien im Wert von rund 3,31 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und fünf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.661,54 +0,80% -1,98% DAX-Future 12.665,00 +0,82% -2,72% XDAX 12.676,89 +0,71% -1,43% MDAX 26.681,47 +0,75% +1,83% TecDAX 2.851,64 +0,34% +12,76% SDAX 12.242,99 +0,26% +3,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,87 17 ===

July 17, 2018

