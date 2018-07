ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger an der Schweizer Börse haben am Dienstag wenig Gründe zum Kauf von Aktien gesehen. Die angelaufene Berichtssaison in den USA zeigt bislang eher ein gemischtes Bild. So haben zum Beispiel am Vorabend die Zahlen des Streamingdienstes Netflix massiv enttäuscht. Am Dienstag folgte unter anderem der Quartalsbericht des Bankengiganten Goldman Sachs, dem der schwache Aktienhandel zu schaffen gemacht hat. Neue Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell erbrachten keine Impulse. Er plädierte weiterhin für schrittweise Zinserhöhungen. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 8.824 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 33,94 (zuvor: 39,29) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten stachen Swatch als stärkste Aktie im SMI hervor. Die Analysten von Raymond James starteten die Beobachtung der Aktie mit einer "Outperform"-Empfehlung und einem Kursziel von 517 Franken. 2018 werde nach drei Krisenjahren zum Erholungsjahr bei Swatch, schätzt Raymond James weiter ein. Der Konzern offeriere ganz eigene wettbewerbliche Vorteile, die insgesamt wieder eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ermöglichten. Überdies sehe das derzeitige Kursniveau attraktiv aus. Swatch gewannen 2,1 Prozent auf 473,70 Franken. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont lag dagegen 0,1 Prozent im Minus.

Belastet wurde der Gesamtmarkt von den defensiven Schwergewichten, die bereits am Montag dem Markt hinterher hinkten. Nestle gaben 0,9 Prozent nach, Novartis 0,6 Prozent und Roche 0,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 17, 2018 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.