Basel - Der Fleisch- und Nahrungsmittelverarbeiter Bell steigt in den Bereich Kunstfleisch ein und beteiligt sich an dem niederländischen Unternehmen Mosa Meat. Im ersten Halbjahr 2018 hat das mehrheitlich der Coop gehörende Unternehmen allerdings unter dem Marktumfeld gelitten und kündigte einen deutlichen Rückgang beim Betriebsgewinn an. An der Börse rutschten die Titel 11 % ab.

Am niederländischen Start-up-Unternehmen Mosa Meat, das auf die Herstellung von "kultiviertem Rindfleisch" spezialisiert ist, beteiligt sich Bell mit 2 Millionen Euro, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Das Unternehmen mit Sitz im niederländischen Maastricht stellt Rindfleisch direkt aus tierischen Zellen her. Das Team rund um den wissenschaftlichen Leiter Mark Post habe das weltweit erste "kultivierte Fleisch" geschaffen und damit die Entstehung einer völlig neuen Branche inspiriert, schrieb Bell dazu.

Zu früh für Kunstfleisch-Produkte

Ziel von Mosa Meat sei es, kultiviertes Rindfleisch bis 2021 zur Marktreife zu bringen. Damit entstehe auch eine Alternative für Konsumenten, die aus ethischen Gründen ihren Fleischkonsum hinterfragten. An der neuen Finanzierungsrunde über insgesamt 7,5 Millionen Euro hat neben Bell auch eine Beteiligungsgesellschaft des Chemiekonzerns Merck teilgenommen.

