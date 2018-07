DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.457,50 +0,24% -1,33% Stoxx50 3.077,17 +0,11% -3,17% DAX 12.661,54 +0,80% -1,98% FTSE 7.626,33 +0,34% -1,14% CAC 5.422,54 +0,24% +2,07% DJIA 25.087,73 +0,09% +1,49% S&P-500 2.806,39 +0,28% +4,97% Nasdaq-Comp. 7.830,43 +0,32% +13,43% Nasdaq-100 7.376,08 +0,25% +15,32% Nikkei-225 22.697,36 +0,44% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,88 +18

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,49 68,06 -0,8% -0,57 +13,6% Brent/ICE 71,90 71,84 +0,1% 0,06 +11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.228,18 1.239,64 -0,9% -11,46 -5,7% Silber (Spot) 15,62 15,79 -1,1% -0,17 -7,8% Platin (Spot) 819,40 824,50 -0,6% -5,10 -11,9% Kupfer-Future 2,76 2,76 -0,1% -0,00 -17,3%

Am Ölmarkt blieb nach dem Preisrutsch vom Vortag eine Erholung aus. Die Ölpreise waren am Montag unter Druck geraten, nachdem chinesische Wirtschaftsdaten Befürchtungen geweckt hatten, dass die Nachfrage konjunkturbedingt zurückgehen könnte. Gleichzeitig gibt es Spekulationen, dass weltweit wieder mehr Öl gefördert wird. JBC Energy verweist auf Berichte, laut denen die USA ihre strategische Reserve anzapfen könnten, eine weniger harsche Haltung gegenüber iranischen Exporten und Aussagen großer Ölförderländer, die auch weiterhin "die Märkten im Gleichgewicht halten" wollen.

Der wieder steigende Dollar und die positiven Aktienmärkte dämpfen derweil das Interesse an Gold.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen haben am Dienstag im Verlauf des Vormittags ins Plus gedreht. Teilnehmer verweisen auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell, der Ängste vor einem zu straffen Kurs seines Hause besänftigt hat. An Konjunkturdaten wurden nur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juni veröffentlicht. Die Daten lagen leicht unter den Erwartungen von Volkswirten, zeugen aber dennoch von einem soliden Wirtschaftswachstum. Geschäftszahlen haben schon vor der Startglocke unter anderem Unitedhealth, Johnson & Johnson (J&J) sowie Goldman Sachs veröffentlicht. Goldman hat zwar mit Einnahmen und Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch bemängeln Beobachter das schwache Abschneiden des Aktienhandels. Die Aktie verliert 1,3 Prozent. Die Zahlen von Unitedhealth werden ebenfalls negativ aufgenommen; die Aktie fällt um 3,3 Prozent. J&J steigen dagegen um 3,6 Prozent. Schon am Montag nach Börsenschluss in den USA hat Netflix Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankamen. Zwar steigerte der Streaminganbieter den Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet, doch enttäuschte das Kundenwachstum. Die Aktie bricht um fast 8 Prozent ein, liegt damit aber nach Verlusten von rund 14 Prozent klar über dem Tagestief. Nach einer Abstufung auf In-Line von Outperform durch Evercore geben Intel-Aktien um 0,7 Prozent nach.

Am Anleihemarkt kommen die am Vortag deutlich gestiegenen Renditen leicht zurück. Zehnjährige Titel rentieren 1 Basispunkt niedriger mit 2,85 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Schaeffler AG, Ergebnis 1H

FINANZMÄRKTE EUROPA

Meist leicht im Plus haben sich Europas Börsen am Dienstag gezeigt. Den überdurchschnittlichen Anstieg des DAX erklärten Marktteilnehmer mit der Charttechnik. Der Anstieg über die Widerstandszone von 12.550 bis 12.620 Punkten dürfte die Algotrader auf den Plan gerufen haben. Die allmählich Fahrt aufnehmende Berichtssaison lieferte Impulse nur für Einzelwerte. Ansonsten hielten sich die Anleger mit dem schwelenden Handelskonflikt zurück. Evonik machten nach Erhöhung des EBITDA-Ausblicks für 2018 einen Satz von 4,4 Prozent nach oben. Aber auch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal überzeugten, hieß es im Handel. Covestro stiegen im Windschatten um 3,1 Prozent und Lanxess 1,7 Prozent. Thyssenkrupp verteuerten sich um 9,1 Prozent. Nach CEO Hiesinger nimmt nun Aufsichtsratschef Ulrich Lehner den Hut. Für Jefferies ist eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens nun wahrscheinlicher geworden. Die Geschäftszahlen von Casino Guichard-Perrachon wurden positiv aufgenommen, die Aktien stiegen in Paris um 3,2 Prozent. Nach überzeugenden Zahlen und einer Ausblickanhebung stiegen TomTom um 7,3 Prozent. Finnair büßten dagegen gut 15 Prozent ein. Der Ölpreisanstieg dürfte das Ergebnis besonders im zweiten Halbjahr belasten, warnte die Fluggesellschaft. Überraschend gute Zahlen verhalfen Automobilzulieferer Hella zu einem Plus von 4,5 Prozent. Die Aktie von Manz legte um 2,9 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag vermeldet hatte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.53 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1663 -0,41% 1,1715 1,1669 -2,9% EUR/JPY 131,59 +0,08% 131,67 131,15 -2,7% EUR/CHF 1,1652 -0,21% 1,1671 1,1701 -0,5% EUR/GBP 0,8866 +0,23% 0,8846 1,1326 -0,3% USD/JPY 112,84 +0,50% 112,39 112,40 +0,2% GBP/USD 1,3154 -0,64% 1,3244 1,3214 -2,7% Bitcoin BTC/USD 6.768,95 +1,5% 6.709,32 6.277,04 -50,4%

Der Dollar erholte sich etwas von seinen Tagestiefs, nachdem sich US-Notenbankpräsident Jerome Powell in seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats für die Fortsetzung der graduellen Zinserhöhungen in den USA ausgesprochen hatte. Von seinem Tageshoch bei 1,1745 Dollar fiel der Euro auf etwa 1,1690 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Feiertag zum Wochenstart ist es am Dienstag an der Tokioter Börse mit den Kursen nach oben gegangen. An den chinesischen Aktienmärkten prägten dagegen Verluste das Kursbild. Rückenwind für den japanischen Aktienmarkt kam vom weiter schwachen Yen, wodurch sich die internationale Wettbewerbssituation japanischer Unternehmen verbessert. Trotz des besonders für Exportwerte günstigen Yen berichteten Teilnehmer auch von stärkeren Käufen solcher Aktien, die vom Binnenkonsum abhängen. So legten Mitsubishi Tanabe Pharma und die Kurse der Getränkehersteller Yakult Honsha und Kirin um 3,0 bzw. 1,8 Prozent bzw. 3,1 Prozent zu. Der Kurs des Schokoladeherstellers Meiji wurde um über 3 Prozent nach oben gesetzt. Die Einbußen in China wurden erklärt mit dem Handelsstreit und den jüngsten, leicht unter den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten. Zu den Verlierern gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Energiesektor, nachdem die Ölpreise zuletzt stark nachgegeben hatten. Sinopec lagen im Hongkonger Späthandel 1,3 Prozent und CNOOC 3,5 Prozent im Minus. Für Santos, Woodside und Oil Search ging es in Sydney zwischen 2,4 und 2,9 Prozent abwärts. Die ZTE-Aktie verteuerte sich um rund 3 Prozent und profitierte weiter davon, dass die US-Regierung in der Vorwoche ihre Sanktionen gegen den Telekommunikationsriesen aufgehoben hat. Rio Tinto hielten sich mit einem Minus von 0,2 Prozent besser als der breite Markt und vor allem viele Aktien aus dem Rohstoffsektor. Der Bergbaukonzern steigerte seine Eisenerzexporte im ersten Halbjahr kräftig und geht nun davon aus, im Gesamtjahr das obere Ende seiner Prognosespanne zu erreichen. Fortescue legten um 1,3 Prozent zu, getrieben von einer Hochstufung auf "Kaufen" von "Verkaufen" durch die Citigroup-Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW darf sich an chinesischem Batteriehersteller CATL beteiligen

BMW hat grundsätzlich grünes Licht für einen Einstieg beim chinesischen Batteriezellenhersteller Contemporary Amperex Technology Co (CATL) erhalten. Sollte das Unternehmen Anteile im In- oder Ausland verkaufen, kann BMW Brilliance bis zu 2,85 Milliarden chinesische Yuan oder umgerechnet rund 364 Millionen Euro investieren, wie aus einer Mitteilung des Zellherstellers hervorgeht. BMW Brilliance ist das chinesische Gemeinschaftsunternehmen des DAX-Konzerns. Ein Investment in dieser Größenordnung würde auf Basis des aktuellen Aktienkurses einem Anteil von etwa 1,6 Prozent an CATL entsprechen.

Munich-Re-Finanzvorstand Schneider geht zum Jahresende

Der Rückversicherer Munich Re verliert ein langgedientes Vorstandsmitglied. Wie der DAX-Konzern mitteilte, scheidet Finanzvorstand Jörg Schneider nach Vollendung des 60. Lebensjahres zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus. Sein Nachfolger wird Christoph Jurecka, seit 2011 Finanzvorstand bei der Erstversicherungstochter Ergo.

Airbus darf auf Auftrag von US-Airline für 60 Flugzeuge hoffen

Eine noch in der Gründung befindliche US-Fluggesellschaft will 60 Flugzeuge des Typs A220-300 vom europäischen Hersteller Airbus kaufen. Darüber sei eine entsprechende Grundsatzvereinbarung geschlossen worden, teilte Airbus mit. Die Auslieferungen sollen 2021 beginnen.

Boeing erhält Auftrag über 20 737-Maschinen von Aviation Capital

July 17, 2018 12:11 ET (16:11 GMT)

Der Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingefahren. Wie der US-Konzern mitteilte, hat die Aviation Capital Group 20 Maschinen des Typs 737 Max 8 bestellt. Das Ordervolumen beträgt nach Listenpreisen 2,34 Milliarden US-Dollar.

Boeing sieht Markt für zivile Luftfahrt schneller wachsen

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat auf der Farnborough Air Show seine Schätzungen für die mittelfristige Nachfrage nach neuen Flugzeugen erhöht. Steigende Passagierzahlen, eine Welle von Stilllegungen älterer Flugzeuge sowie das globale Wirtschaftswachstum würden in den nächsten 20 Jahren die Nachfrage signifikant ankurbeln. Boeing rechnet mit einem Bedarf von 42.730 neuen Jets im Wert von 6,3 Billionen US-Dollar über die nächsten 20 Jahre. Die jährlich erstellte Prognose sieht den Bedarf 4,1 Prozent höher als die Prognose vom vergangenen Jahr.

Goldman Sachs übertrifft Erwartungen - neuer CEO ernannt

Die US-Bank Goldman Sachs hat ihren Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und die Markterwartungen klar übertroffen. Die Aktie, die seit Jahresbeginn 9 Prozent eingebüßt hat, legt vorbörslich leicht zu. Es war das vorletzte Quartal, das der langjährige Chef Lloyd Blankfein als CEO zu verantworten hat. Die Bank kündigte an, dass David Solomon den CEO-Posten am 1. Oktober übernehmen wird. Das Amt des Chairman wird er zum Jahreswechsel antreten.

Johnson & Johnson übertrifft im 2. Quartal die Erwartungen

Johnson & Johnson hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Beim Ausblick ist der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern wegen des Gegenwinds von der Währungsseite vorsichtiger und nahm seine Umsatzprognose wieder zurück. Der Gewinn stieg in den drei Monaten auf 3,95 Milliarden US-Dollar oder 1,45 Dollar je Aktie, von 3,83 Milliarden oder 1,40 Dollar je Anteil im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,10 Dollar über der Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten von 2,07 Dollar.

Unitedhealth verdient mehr als erwartet

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, allerdings mit dem Prämienwachstum die Analystenprognosen verfehlt. Das Nettoergebnis kletterte auf 2,92 Milliarden von 2,28 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Vor Sonderposten erreichte der Gewinn je Aktie 3,14 Dollar, während Analysten nur mit 3,04 Dollar gerechnet hatten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

