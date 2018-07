Der USD/CAD ist in den letzten sieben Stunden kontinuierlich gestiegen dank eines stärkeren US-Dollar. Vor kurzem stieg das Paar auf 1,3193. Zuletzt notierte es auf 1,3180/85 und damit 50 Pips im Plus. In Kanada sind die Manufacturing Shipments im Mai um 1,4 Prozent gestiegen und damit mehr als erwartet (0,5 Prozent). Der Vormonatswert wurde von -1,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...