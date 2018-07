Potsdam (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zu der Affäre um gestohlene Medikamente aus Griechenland erklärt Dr. Rainer van Raemdonck, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg:



"Ein Skandal ist bereits, dass gestohlene Medikamente aus Griechenland in Brandenburg in Umlauf gekommen sind. Doch die zuständige Gesundheitsministerin stiehlt sich aus der Verantwortung und lässt erklären, dass zu keinem Zeitpunkt gesundheitliche Gefahren für Patienten bestanden hätten. Das ist unglaubwürdig, da laut Experten die Arzneien zur Krebstherapie auf ihrem Weg nach Deutschland nicht ordnungsgemäß gelagert wurden.



Skandalös ist auch, dass hier das Leben von Schwerstkranken aufs Spiel gesetzt wurde und dass das Gesundheitsministerium seiner Aufsichtspflicht nicht nachgekommen ist. Verschiedene Berichte sprechen davon, dass Ministerin Golze über die Hehlerei mit womöglich wirkungslosen Medikamenten schon länger informiert gewesen sein soll. Wenn sich das bewahrheitet, dann müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Es darf nicht sein, dass die Bürger auch bei Behandlung von Krebskrankheiten von Rot-Rot im Stich gelassen werden."



OTS: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130777.rss2



Pressekontakt: Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/