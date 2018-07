The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2018



ISIN Name



CA91911K1021 VALEANT PHARMACEUT. INTL

CH0373476941 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-24 2

CH0373476958 PFZ.SCHW.KT.BKN 18-28 2

DE0006299001 DUERKOPP ADLER AG O.N.

DE0006637200 MOLOGEN AG

US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01

US15117F3029 CELLECTAR BIOSC.DL-,00001

US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01