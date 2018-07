Die Kryptowährung legt eine beachtliche Rally hin - und bremst vorerst nicht ab. Analysten rätseln darüber, was den Anstieg ausgelöst haben könnte.

Der Aufwärtstrend beim Bitcoin hält an - doch wie lange noch? Das scheinen sich auch Beobachter der Kryptowährung zu fragen, nachdem die Währung am Dienstag plötzlich in weniger als einer Stunde um zwölf Prozent an Wert zugelegt hatte. Der Anstieg beschleunigte sich, nachdem der Bitcoin erstmals seit mehr als einem Monat über die Marke von 7000 Dollar geklettert war.

Bereits am Montag hatte die Kryptowährung ihren größten Anstieg innerhalb von zwei Wochen hingelegt. Zuvor hatte eine stetige Flut von Nachrichten darauf hingedeutet, dass sich einige der wichtigsten Namen im Bereich der Geldanlage näher mit digitalen Währungen befassen wollen.

Der Bitcoin hatte seit dem 2. Juli keinen Eintagesgewinn von mindestens zwei Prozent mehr erzielt. Auch andere Digitalwährungen wie Ripple, Ethereum oder Litecoin kletterten mindestens um zwei Prozent. "Die Rally wurde von keinem spezifischen Katalysator ausgelöst", sagte Lucas ...

