In dieser Woche werden voraussichtlich die letzten Speisekartoffeln der Ernte 2017 im Berichtsgebiet in heimische Handelsketten geliefert. Nach wie vor sind insbesondere in der Küstenregion Lagerkartoffeln gefragt. Diese laufen diese Woche aus und werden in der kommenden Woche von Frühkartoffeln aus der Region ersetzt. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 28. KW...

Den vollständigen Artikel lesen ...