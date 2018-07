Der Internationale Kohl-Kongress wird am Dienstag, dem 4., und Mittwoch, dem 5. September, in Brügge, Belgien stattfinden. Er verspricht, eine einzigartige und instruktive Ausgabe mit dem Titel "Kohl, ein Ertrag mit Zukunft" zu werden. Diese Konferenz will ein Forum für Austausch der neusten wissenschaftlichen Kenntnisse und Verkaufs- und Vermarktungserfahrungen bereiten....

Den vollständigen Artikel lesen ...