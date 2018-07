Der "Münchner Merkur" zu Trump/Deutschland:

"Den Midterm-Wahlen am 6. November, bei denen ein Drittel der Senatoren und das ganze Repräsentantenhaus neu bestimmt werden, kommt nun eine entscheidende Rolle zu. Angesichts des Debakels von Helsinki ging fast ein wenig unter, dass Trump unmittelbar zuvor die Staaten der EU als "Feinde" bezeichnet hatte. Aus deutscher Sicht war dies der größere Tabubruch: Die ersten 541 Tage der Amtszeit von Donald Trump hatte man so getan, als sei er nur eine kuriose Randerscheinung der schon sieben Jahrzehnte währenden Partnerschaft. Doch wenn die Amerikaner ihm nun am 6. November nicht mit einem klaren Sieg der Demokraten die Hände binden, muss auch das transatlantische Verhältnis neu gedacht werden."/al/DP/she

