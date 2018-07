Langfristig gesehen wird der Aktienkurs durch die Eigenkapitalrendite und den Eigenkapitalaufbau durch Gewinneinbehaltung bestimmt. Diese Erkenntnis sollten Anleger bei ihren Investmententscheidungen vor Augen haben.

Hand auf Herz: Wissen Sie, was den Aktienkurs in der langen Frist treibt? Kurzfristig gesehen lässt sich die häufig wechselnde Gemüts- und Stimmungslage der Börsianer, die die Kurse in die eine oder andere Richtung treibt, als Erklärung anführen. Aber langfristig? Wer genauer über diese für jeden Investor wichtigen Fragen nachdenkt, wird bemerken, dass eine Antwort gar nicht so einfach ist, wie man zunächst vielleicht meinen könnte. Doch ihr kommt man mit einer einfachen Beispielrechnung und einigem Nachdenken auf die Spur.

Nehmen wir an, wir gründen eine Firma und geben 100 Aktien zu 1 Euro aus. Die 100 Euro werden zur Investitionsrendite von 15 Prozent pro Jahr angelegt (siehe die nachstehende Tabelle, Zeile 1). Der Gewinn am Jahresende beträgt 15 Euro, und der Gewinn pro Aktie 0,15 Euro. Letzterer steht für die Eigenkapitalrendite in Höhe von 15 Prozent, so dass die Aktie der Firma am Jahresende 1,15 Euro pro Aktie wert ist. Die Eigenkapitalrendite bestimmt also den Wertzuwachs der Unternehmensaktie.

Die Eigenkapitalrendite ist abhängig von einer Reihe von Faktoren. Steigt die Investitionsrendite von 15 auf 25 Prozent, wächst der Gewinn pro Aktie auf 0,25, die Eigenkapitalrendite auf 25 Prozent (Zeile 2). Die Investitionsrendite hat also - wenig überraschend - einen durchschlagenden Effekt auf die Eigenkapitalrendite: Firmen, die eine dauerhaft hohe Investitionsrendite erzielen, sind in einer ausgezeichneten Ausgangsposition, sich langfristig als besonders attraktive Investments zu erweisen.

Eigenkapitalrendite und Buchwert der AktieNr.Eigen-kapital (EK),in EuroFremd-kapital (FK),in EuroInvestitions-rendite,in ProzentFremd-kapital-zins,in ProzentGewinn,in EuroGewinnpro AktieEK-Rendite,in ProzentBuch-wert der Aktie am Jahres-ende1100015515,00,1515,01,152100025525,00,2525,01,2531005025535,00,3535,01,3541005005-2,5-2,5-2,50,98Eigene Berechnungen. Die Beispiele sind getrennt zu lesen, sie bauen nicht aufeinander auf.Der Effekt von Ausschüttungen wird nicht betrachtet.Die kursiven Felder zeigen die veränderte Annahme gegenüber dem voranstehenden Beispiel.

Die Eigenkapitalrendite hängt auch davon ab, wie sich das Unternehmen finanziert. Nehmen wir an, die Firma nimmt einen Kredit auf in Höhe von 50 Euro mit einem Zins von 5 Prozent pro Jahr (Zeile 3). So lassen sich 150 Euro zu 25 Prozent investieren. Nach Abzug der Kreditkosten beträgt der Gewinn pro Aktie 0,35 Euro, die Eigenkapitalrendite 35 Prozent. Die Kreditaufnahme ...

