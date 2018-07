Düsseldorf - 2018 werden Menschen rund 67 Minuten am Tag damit verbringen, Online-Videos anzuschauen. Die Länge der verbrachten Zeit steigt. 2017 waren es noch 56 Minuten. Bis 2020 sollen es gar 84 Minuten sein, wobei die eifrigsten Zuschauer dann in China leben, wo dann etwa 105 Minuten täglich Online-Videos angeschaut werden, gefolgt von Russland (102 Minuten) und Grossbritannien (101 Minuten). Das hat die vierte Auflage des jährlichen Berichts "Online Video Forecasts" der ROI-Agentur Zenith ergeben, der 59 Schlüsselmärkte abdeckt.

Chancen für Werbeindustrie

"Online-Videos steigern den globalen Medienkonsum, da Smartphones mit schnellen Datenverbindungen qualitativ hochwertige Videos für unterwegs bereitstellen und Smart-TV-Geräte den Zuschauern eine einmalige Auswahl in ihr Zuhause bringen", sagt Jonathan Barnard, Zeniths Head of Forecasting und Director of Global Intelligence. "Der schnelle Anstieg des Videokonsums macht Online-Videos zu dem weltweit ...

