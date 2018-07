Er habe das Gegenteil dessen gemeint, was er am Vortag im Beisein Putins gesagt habe, behauptet Trump. Der Demokrat Schumer sagt, Trump wolle sich herauswinden - die Klarstellung komme 24 Stunden zu spät.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Rolle Russlands bei der Präsidentenwahl von 2016 eine Kehrtwende gemacht. Er "akzeptiere" die Schlussfolgerung der US-Geheimdienste, dass Russland sich in die Wahl eingemischt habe, sagte Trump am Dienstag. In den Stunden zuvor war er wie nie zuvor von Parteifreunden kritisiert worden, etwa auch von normalerweise eher zurückhaltenden Republikanern wie Mitch McConnell. Vor dem Weißen Haus versammelten sich Aktivisten.

Anlass der Kritik war Trumps Auftritt am Montag während einer Pressekonferenz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Dabei hatte er gesagt, keinen Grund dafür zu sehen, warum Russland sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt haben sollte. Trump bekundete zwar, großes Vertrauen in seine Geheimdienstleute zu haben, "aber ich sage euch, dass das heutige Dementi von Präsident Putin extrem stark und wuchtig war".

Am Dienstag sagte Trump denn zu Journalisten, er habe sich am Vortag versprochen und das Gegenteil gemeint: Er sehe keinen Grund, "warum es nicht Russland sein sollte". Er bestritt aber, dass sein Wahlkampfteam bei der Einmischung mitgewirkt habe. Zudem sagte er, dass ...

