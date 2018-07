Wien - Die Abenteuersportarten Rafting und Canyoning ziehen immer mehr naturbegeisterte Sportler an. Das Buchungsportal CheckYeti, das mit mehr als 800 gelisteten Rafting- und Canyoning-Angeboten zu den grössten europäischen Buchungsplattformen in diesem Bereich zählt, hat sich auf die Suche nach besonderen Aktivitäten im Wasser gemacht:

Riverbugging auf der Saalach (Österreich)

Die neuseeländische Trendsportart Riverbugging erobert diesen Sommer Europas Wildwasserflüsse. Die kleinen 1-Mann-Rafts, in denen man aufrecht sitzt, sind besonders wendig und sorgen so für einen hohen Funfaktor auf dem Wasser. Gesteuert wird das Riverbug durch kurze Flossen an den Füssen, sogenannte Surf Fins, und spezielle Neoprenhandschuhe mit Schwimmhäuten. Im Raum Salzburg bietet das 2006 gegründete Base Camp Lofer abenteuerliche Riverbug Touren auf der Saalach an. Die Touren auf dem Gebirgsfluss dauern insgesamt 3 Stunden - 2 davon auf dem Wasser - und werden von einem professionellen Guide begleitet. Auf der 11 km langen Strecke werden diverse Wellen und Stromschnellen mit dem kleinen aufblasbaren Gefährt gemeistert. Gerade weil das Riverbug so leicht zu bedienen ist, eignen sich die Touren auch für Familien mit Kindern ab 12 Jahren bzw. einer Körpergrösse von 130 cm.

Kosten: ab 64 € / 3 Stunden

Rafting Tour durch Köln (Deutschland)

Egal ob mit der Familie oder einer Freundesgruppe, die Rafting Touren von Aktiv Events Bredthauer durch Köln versprechen eine Stadtbesichtigung der besonderen Art. Die Touren des Familienunternehmens starten am Rheinufer in Zündorf und führen auf der 13 km langen Strecke am Kölner Dom vorbei bis hin zur Zoobrücke. Die Fahrt auf dem Fluss dauert ungefähr 2 Stunden, in denen nicht nur die Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke bewundert werden, sondern auch verschiedene Wasserspiele in der Gruppe stattfinden. Im Vordergrund der Touren stehen Spiel und Spass inmitten der Grossstadt. Bei der Hälfte der Tour ist ein kleiner Zwischenstopp vorgesehen. Im Biergarten können sich die Teilnehmer für den zweiten Teil der Tour stärken. Buchbar ist diese unterhaltsame Tour durch Köln für Gruppen ab 10 Personen, Kinder dürfen bereits ab 7 Jahren mitfahren. Fotos der Rafting Tour sind im Preis inkludiert.

Kosten: ab 46,41 € / 3 Stunden (Preis pro Person, ab einer Gruppengrösse von 10 Personen)

Heli-Canyoning in der Boggera Schlucht (Schweiz)

Im Tessin ...

