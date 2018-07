Mit seinem "Pädo"-Tweet gegen einen britischen Taucher ist Tesla-Gründer Elon Musk offenbar einen Schritt zu weit gegangen. Ihm droht eine Klage wegen Verleumdung, und auch seine Firma könnte Schaden nehmen.

Elon Musk ist bekannt dafür, auf Twitter zurückzuschlagen - egal, ob es um Investoren geht, die gegen seine Aktien wetten, oder um hart nachfragende Journalisten und Analysten. In den vergangenen Monaten hat sich der Chef von Tesla und SpaceX zu einer immer größeren und zähnefletschenden Social-Media-Persönlichkeit entwickelt. Doch als er einen britischen Taucher, der bei der Rettung eines Fußballteams aus einer Höhle in Thailand half, vor 22,2 Millionen Twitter-Followern als Pädophilen beschimpfte, ging er wohl zu weit.

Der Tweet, der später gelöscht wurde, vertrieb Investoren von Tesla-Aktien und könnte dem hitzigen Unternehmer eine Verleumdungsklage einbringen. Mit seinen Aussagen auf Twitter glitt Musk von der leidenschaftlichen Verteidigung seiner Firmen ab in eine persönliche Beleidigung, für die er keine Faktengrundlage lieferte. "Das hat nichts damit zu tun, Tesla zu verteidigen", sagt Erik Gordon, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität von Michigan. Damit überschreite Musk eine Linie, hinter der er nicht mehr behaupten könne, in der Verteidigung seines Unternehmens zu weit gegangen zu sein.

In einem Fernsehinterview hatte der britische Taucher Vern Unsworth kritisiert, dass Musk und seine SpaceX-Ingenieure ein kleines U-Boot geschickt hatten, um den Rettern der zwölf jungen Fußballer und ihres Trainers in der überfluteten Höhle in Thailand zu helfen. Das U-Boot kam nicht zum Einsatz. Unsworth nannte es einen "PR-Gag" und ...

