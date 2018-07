Moneycab.com: Herr Butz, DKSH hat in der ersten Jahreshälfte den Umsatz um 7,4% gesteigert, Wechselkurseffekte und Übernahmen herausgerechnet waren es 3,7%. Der Reingewinn legte zu, der Betriebsgewinn verharrte auf Vorjahresniveau. Sind Sie mit dem Resultat zufrieden?

Stefan P. Butz: Insgesamt konnten wir im ersten Halbjahr 2018 ein gutes Wachstum vorlegen und haben unseren strategischen Fokus weiter verstärkt. Die Geschäftseinheiten Healthcare, Spezialrohstoffe und Technologie lieferten gute Resultate. Bei der Geschäftseinheit Konsumgüter konnten wir nach mehreren Jahren mit rückläufigen Erlösen mit gezielten Investitionen und Initiativen wieder ein solides Wachstum erzeugen. Insgesamt ist der Nachsteuergewinn von DKSH um 4.5% gewachsen.

DKSH unterstützt Unternehmen bei deren Expansion in Asien. In welchen Ländern lief das Geschäft besonders gut, in welchen weniger?

Besonders hervorheben möchte ich das starke Wachstum in den CLVM-Ländern - also in Kambodscha, Laos, Vietnam und Myanmar. Mittlerweile beschäftigen wir dort weit über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Konsumnachfrage ist in diesen Märkten derzeit äusserst dynamisch, und DKSH hat es geschafft, sehr gute Positionen zu erarbeiten.

Über die Entwicklung in den anderen Ländern sind wir insgesamt zufrieden, wenngleich wir in China mit dem angekündigten Verkauf des Healthcare-Geschäft vor einer Veränderung stehen.

"Mit über 11'000 Mitarbeitenden ist und bleibt Thailand der wichtigste DKSH-Markt."

Stefan P. Butz, CEO DKSH

Rund ein Drittel des Umsatzes erwirtschaftet DKSH in Thailand. Seit der Machtübernahme durch das Militär 2014 hat sich die politische Lage beruhigt und das Land ist für Investitionen wieder attraktiv geworden. Spüren Sie das auch in Ihrem Geschäft?

Mit über 11'000 Mitarbeitenden ist und bleibt Thailand der wichtigste DKSH-Markt. Im ersten Halbjahr 2018 war die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen im Bereich Healthcare - also der Vertrieb von Medikamenten, Consumer Health und Medizintechnologie - weiter solide. Im Konsumgüterbereich konnten wir die Nachfrage wieder steigern. In den beiden anderen Geschäftseinheiten Spezialrohstoffe und Technologie schliesslich verzeichneten ebenfalls solide Zuwächse.

Die Healthcare-Sparte steuert mittlerweile über die Hälfte zum Umsatz bei. In China zieht sich DSKH nun aber mit dem Verkauf der Sparte an Warburg Pincus aus dem Geschäft zurück. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...