Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Evonik nach Eckdaten für das zweite Quartal von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle Kerngeschäftsbereiche des Spezialchemiekonzerns hätten Stärke gezeigt, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob das Kursziel an, um die anfänglichen Fortschritte der Strategie des seit etwas mehr als einem Jahr amtierenden Konzernchefs Christian Kullmann widerzuspiegeln./mis/la

Datum der Analyse: 18.07.2018

