Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" belassen. Vorerst jedoch sollte nicht mit großen Sprüngen bei Halbleiterwerten gerechnet werden, schrieb Analyst Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zunächst müssten am Markt noch in allen Belangen die Prognosekürzungen für Samsung eingearbeitet werden./mis/la Datum der Analyse: 18.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-18/08:00

ISIN: NL0010273215