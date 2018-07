Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Lizenzumsätze seien angesprungen, was die negative Überraschung aus dem ersten Quartal wett mache, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Folge davon habe der Softwarekonzern beim Ergebnis je Aktie (EPS) die Erwartungen übertroffen. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, um die gesteckten Jahresziele zu erreichen./tih/mis

Datum der Analyse: 18.07.2018

ISIN DE000A2GS401

AXC0054 2018-07-18/08:03