Kurz vor der Festlegung erster Strategie-Leitlinien hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) als neuer Basistechnologie betont. Künstliche Intelligenz sei "keine Innovation wie viele andere", schrieb der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt". Sie sei eine Basis-Innovation, die schon in wenigen Jahren alle Wirtschafts- und Lebensbereiche durchdrungen haben werde. Ein Computer von heute habe mit dem Computer des Jahres 2030 höchstens noch den Namen gemeinsam. Das Bundeskabinett will am Mittwoch Eckpunkte für eine Strategie zur künstlichen Intelligenz festlegen.

"Wir sind entschlossen, Forschung, Entwicklung und vor allem auch die Anwendung von KI in Deutschland und Europa voranzutreiben und so neue Wertschöpfung durch "KI made in Germany" zu ermöglichen und zu sichern", so Altmaier. Beispiele für den Einsatz Künstlicher Intelligenz sind Sprachassistenten, autonom fahrende Autos und lernfähige Maschinen - aber auch Kaufvorschläge im Online-Shop, die Kalkulation von Kredit-Ausfallrisiken oder die Analyse von Röntgenbildern./seb/DP/zb

